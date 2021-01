Su Rete 4, il martedì sera è dedicato all’approfondimento di Mario Giordano con “Fuori dal coro”: tra gli ospiti dell’ultima puntata anche Al Bano Carrisi chiamato in trasmissione a parlare della situazione sanitaria ed economica legata al Covid.

Il cantante di Cellino compirà il prossimo 20 maggio 78 anni ed è dunque tra i soggetti più a rischio Coronavirus, ma come la pensa sul vaccino? A sorpresa l’artista e imprenditore pugliese ha lasciato quasi senza parole il conduttore e giornalista palesando un certo scetticismo in merito alla campagna vaccinazioni.

LEGGI ANCHE: — Coronavirus, la scienziata svela cosa farà presto il virus: ‘E’ l’unico modo che ha di sopravvivere’

L’ex marito di Romina Power, infatti, si è detto molto indeciso sul da farsi:

”Appena mi chiameranno vedrò come sto con la testa. C’è da fidarsi? Questa è la domanda, io me la pongo. Ho letto gli ultimi risultati e lasciano un po’ di dubbi in giro”.