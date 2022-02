Sanremo 2022, Massimo Ranieri perchè non era sul Green carpet? Cosa ha dichiarato al TG 1 sulla sua esibizione al Festival

Massimo Ranieri non sfila sul Green Carpet di Sanremo 2022 e fa preoccupare i fan: ecco il motivo dell'assenza del cantante

In molti hanno notato che Massimo Ranieri non era presente sul Green Carpet del Festival di Sanremo 2022: ma per quale motivo il celebre cantante napoletano ha disertato la sfilata? In molti se lo stanno chiedendo e la risposta è in realtà molto più semplice di quanto possiate immaginarvi.

LEGGI ANCHE :– Sanremo 2022, Rettore rischia di spoilerare la canzone: Ditonellapiaga tappa il microfono in diretta

Massimo Ranieri diserta il Green Carpet del Festival di Sanremo 2022 e fa preoccupare i fan. Perché mai il cantante napoletano non era presente? Photo Credits: Kikapress

Green Carpet Sanremo 2022: perché non c’era Massimo Ranieri?

Andiamo con ordine. Insieme ad Iva Zanicchi e a Gianni Morandi, Massimo Ranieri sarà uno dei volti storici della musica italiana a salire sul palco del Festival di Sanremo 2022: peccato che il cantante napoletano non si sia visto affatto sul Green Carpet che ha preceduto la kermesse e sul quale hanno sfilato tutti i suoi colleghi in gara.

Non pochi telespettatori hanno cominciato a preoccuparsi di questa assenza, ipotizzando problemi di salute per l’artista, di solito sempre molto premuroso nei confronti del pubblico.

Il vero motivo dell’assenza del cantante

Niente paura. Massimo Ranieri ha disertato il tappeto verde per un motivo ben preciso, rivelato da lui stesso ai microfoni del TG1.

Durante il collegamento con il telegiornale del primo canale in diretta dall’albergo, il cantante si è fatto trovare in camera da letto già in pigiama e pantofole in attesa di andare a mangiare. È questo il motivo che lo ha portato a non sfilare sul Green Carpet, dunque! Il buon Massimo ha preferito riposare in attesa della prima serata di gara! Meglio farsi trovare fresco e riposato in attesa di un evento tanto importante e del suo ritorno in gara nella kermesse più attesa dell’anno!

Photo Credits: Kikapress