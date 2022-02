Sanremo 2022, Rettore rischia di spoilerare la canzone: Ditonellapiaga tappa il microfono in diretta

Sanremo 2022: Donatella Rettore rischia di fare spoiler in diretta tv sulla sua canzone 'Chimica'. Ditonellapiaga la ferma giusto in tempo

Tra gaffe, attese, momenti imbarazzanti e celebrità rispolverate, il Festival di Sanremo 2022 sta per cominciare: lo sa bene Donatella Rettore, che sarà in gara insieme a Ditonellapiaga con la canzone Chimica. Peccato che la divina interprete di Lamette e Kobra abbia rischiato di spoilerare in largo anticipo il brano sanremese… Andiamo a scoprire il perché.

Sanremo 2022: Donatella Rettore spoilera la canzone in diretta tv?

Andiamo con ordine. Durante la puntata de La Vita in Diretta andata in onda nel pomeriggio del 31 gennaio (proprio alla vigilia di Sanremo 2022), Donatella Rettore e la cantante insieme alla quale è in gara Ditonellapiaga sono state protagoniste di un simpatico siparietto riguardante la canzone che porteranno sul palco dell’Ariston, Chimica.

Le due cantanti, infatti, hanno rischiato di essere squalificate dalla competizione canora ancor prima di entrare in gioco, per via di un exploit di troppo da parte di Donatella.

Durante il collegamento con il giornalista della trasmissione di Rai Uno Andrea Laffranchi, infatti, la Rettore ha approfittato del fatto che lui abbia cominciato a citare il testo del brano continuando a cantare la canzone.

Ditonellapiaga copre il microfono di Donatella Rettore per evitare spoiler

Abbiamo sentito soltanto un “Chimica, chimica..e non mi importa delle suore!“ prontamente interrotto da Ditonellapiaga, che ha immediatamente coperto il microfono di Donatella, intimandole un “Non si può cantare!”

Momento preparato o gaffe che avrebbe potuto costare loro il posto? Questo non lo sappiamo. Anche se poteva benissimo essere già il primo scandalo di Sanremo 2022. E, come tradizione vuole, ben lontano dal palco dell’Ariston.

