La battuta di Pio e Amedeo a Felicissima sera riporta alla luce la relazione tra Barbara D'Urso e Vasco Rossi. Come è andata veramente tra i due?

Una nuova puntata di Felicissima sera si è consumata con successo su Canale 5 e in tanti non hanno potuto fare a meno di soffermarsi su una delle battute di Pio e Amedeo, (che dopo aver giocato con Maria De Filippi durante la prima puntata), questa volta hanno tirato in ballo un’altra signora della televisione, sempre di casa Mediaset e padrona dell’intrattenimento pomeridiano. Parliamo di Barbara d’Urso, e di un suo amore di gioventù: Vasco Rossi.

Nonostante siano passati tanti anni, la storia d’amore tra Barbara D’Urso e Vasco Rossi continua a suscitare interesse. Fonte: Kikapress

È bastata una frase del duo comico per risvegliare negli spettatori il ricordo della relazione tra la conduttrice e Vasco Rossi. La D’Urso e il cantante negli anni ‘80 hanno riempito le pagine dei giornali e hanno fatto parlare di sé. Erano i tempi d’oro della musica: Barbara aveva solo 23 anni si affacciava timidamente nel mondo della televisione, Vasco 27 e pubblicava Colpa d’Alfredo, il suo primo album, posando la prima pietra della sua lunga carriera discografica.

Vasco e Barbara: le ragioni dell’addio

Quella che poteva essere una lunga love story però si è interrotta dopo pochi mesi senza ragioni apparenti. Sarebbe stata proprio Barbara a spiegare i motivi della rottura: per Vasco, all’inizio di uno sfavillante successo nel mondo della musica (che l’ha consacrato come uno degli artisti italiani di più grande fama), avrebbe deciso l’entourage. Quello era il momento di pensare alla carriera, non all’amore. Così i due si sarebbero allontanati.

Spesso si è anche ipotizzato che la canzone di Vasco, Brava, fosse dedicata proprio a Barbara d’Urso, ma in passato il cantante ci ha tenuto a precisare attraverso i social che:

No, non ho mai scritto una canzone per Barbara D’Urso.

Di quell’amore però, rimangono le immagini di repertorio che i paparazzi di allora hanno realizzato, e i ricordi condivisi da Barbara d’Urso che ha spesso precisato come con Vasco ci sia stato: