Battiti Live, la caduta di Tananai durante l’esibizione: la reazione di Fedez mentre rivede l’incidente

Fedez ha commentato la rovinosa caduta di Tananai sul palco di Battiti Live: ecco che cosa ha esclamato di fronte al tonfo del collega

Il 26 luglio è andata in onda la puntata di Battiti Live registrata a Gallipoli lo scorso 3 luglio, con tanto di rovinosa caduta di Tananai sul palco, durante l’esibizione con Fedez e Mara Sattei. A commentare la scena arrivano le parole del marito di Chiara Ferragni. Cosa avrà mai rivelato? Qualche retroscena su quella botta?

Andiamo con ordine. Mentre cantava ‘La Dolce Vita’ insieme a Fedez e a Mara Sattei sul palco di Battiti Live, Tananai è caduto rovinosamente, facendosi molto male alla caviglia.

La puntata è stata registrata lo scorso 3 luglio ma, mandata in onda solo il 26, è stata commentata da Fedez nelle sue Instagram Stories.

“No, Tana!”, ha esclamato Federico nel rivedere la caduta del collega, sinceramente dispiaciuto. E poi ha commentato postando una foto dell’esibizione con un “Grazie ai miei compagni di viaggio, vi voglio bene“.

Il web impazzito per la caduta di Tananai: i commenti

Oltre a Fedez, però, la caduta di Tananai è stata commentata da tanti telespettatori. Tra chi ha rivelato che “ho sentito io male per lui” e chi considera il momento come “per sempre famoso” non manca certo l’ironia… Tananai è infatti dovuto ricorrere a una fasciatura e poi mettersi a riposo per la botta alla caviglia, alla quale ha rimediato una bella distorsione. Come Fedez, siamo tutti sinceramente dispiaciuti per lui ma, di sicuro , quel tonfo rimarrà un momento memorabile della musica trasmessa nella tv italiana!

