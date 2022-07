Tim Summer Hits, la parolaccia detta a gran voce da Stefano De Martino: non era una gaffe!

Stefano De Martino si lascia sfuggire una parolaccia durante il Tim Summer Hits ma era il titolo di un brano di Marco Masini... cosa ha detto

Grande clamore per la serata del Tim Summer Hits del 25 luglio, quando sul palco Stefano De Martino si è lasciato sfuggire una parolaccia su un noto brano di Marco Masini. Ma cosa avrà mai detto sul palco il presentatore dello show musicale di Rai 2?

Tim Summer Hits: la parolaccia di Stefano De Martino sul brano di Marco Masini

Andiamo con ordine: nel presentare Marco Masini sul palco del Tim Summer Hits, Stefano De Martino non si è certo risparmiato, anzi nell’introdurre il celebre cantante non ha certo perso l’occasione per pronunciare qualche parolaccia in prima serata su Rai 2.

“I due successi che ci propone stasera sono stati scritti con Giancarlo Bigazzi che insieme a Mogol è uno dei più grandi parolieri italiani. Con ‘T’innamorerai’ e ‘Vaffanc..o’, Marco Masini!”, ha detto il buon Stefano, facendo subito impazzire il web.

Anche perché poi Stefano ha reiterato il fattaccio al termine dell’esibizione: “L’arco di un’intera storia d’amore in due titoli: da ‘T’innamorerai’ a ‘Vaffanc..o’ in 5 minuti!”

I commenti entusiasti dei fan

La cosa che ha fatto divertire tantissimi telespettatori è stata innanzitutto che quel ‘Vaffanc..o‘ pronunciato da Stefano De Martino non è stato mai cantato da Marco Masini, che ha preferito dirigere il microfono al pubblico e far intonare a loro la parolaccia che fa da titolo al brano.

Ed è stato a quel punto che sono partiti i commenti tra uno “Stefano presto censurato dalla Rai già lo sento” e un “Stefano che dice ‘Vaffanc..o’ perché è la canzone di Masini mi farà spaccare dal ridere fino a Natale“.

In tanti hanno fatto notare quanto sia liberatorio aver finalmente sentito la canzone di Masini in diretta tv. Un dettaglio importante, specie considerando che “altro che i pezzi dei trapper, qui la parolaccia è arte“.

E c’è chi invece fa notare che quella pronunciata da Stefano non è stata l’unica parolaccia pronunciata durante la serata, in quanto anche Andrea Delogu ha detto ‘figura di me..a’ nel corso del programma.

