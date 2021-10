‘Federico aiutami’, capelli della donna ‘rovinati’ dall’assistente di Federico Fashion style. Anticipazioni Beauty Bus

Questa sera andrà in onda una nuova puntata di Beauty Bus, il programma di Federico Fashion Style.

Questa volta l’autobus delle meraviglie si fermerà a Montalto di Castro, nella provincia di Viterbo. L’assistente di questa puntata sarà Simona, una casalinga che ha sempre avuto il sogno di diventare parrucchiera. Ma tra dire e il fare, si sa, c’è di mezzo il mare: Federico dovrà infatti rimediare alla sua “esuberanza” con le forbici per evitare che i capelli della donna che si è prestata al gioco vengano troppo “compromessi”…

Il viaggio poi proseguirà verso Soriano nel Cimino, dove Federico avrà come assistenti Marina e Floriana, due amiche pronte a tutto.

Chi saranno le donne che Federico trasformerà questa volta? Riuscirà come sempre nell’impresa? Tutto filerà liscio oppure Federico dovrà stare attento all’operato della sua assistente speciale? Il lavoro dell’hair stylist non sempre è così facile come sembra…