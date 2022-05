Domenica in, Lulù ospite di Mara Venier? Cosa chiedono i fan alla signora della Domenica per stuzzicare Manuel

Lulù Selassié ospite a Domenica In dopo l'intervento di Manuel Bortuzzo da Maurizio Costanzo? Ecco cosa chiedono i fan a Mara Venier

Dopo la mancata ospitata di Manuel Bortuzzo a Domenica In e le frecciatine lanciate dal nuotatore al Maurizio Costanzo Show insieme al conduttore, arriva una richiesta dei fan su Mara Venier e Lulù Selassié. Ma cosa potrebbe succedere in tv?

Lulù Selassié sarà ospite di Mara Venier a Domenica In? C’è la richiesta dei fan, specie dopo le ultime apparizioni tv di Manuel Bortuzzo. Photo Credits: Kikapress

Domenica In, Verissimo e Maurizio Costanzo Show: che confusione in tv per Manuel Bortuzzo!

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Manuel Bortuzzo sarebbe dovuto essere un ospite di Mara Venier nella puntata di Domenica In dello scorso 8 maggio, in vista della messa in onda del film sulla sua vita Rinascere. Il suo intervento è però stato annullato dalla stessa conduttrice. Manuel, infatti, il giorno prima era andato in una trasmissione Mediaset, ovvero da Silvia Toffanin a Verissimo. Bruciata l’intervista, dunque, Mara Venier ha preferito cancellare l’ospitata.

Fin qui il fatto è noto, se non fosse che nella puntata del Maurizio Costanzo Show dell’11 maggio, Bortuzzo è stato ospite del marito di Maria de Filippi lanciando alcune frecciatine alla sua ex fidanzata, Lulù Selassié, insieme al baffuto conduttore.

“Quella ragazza lì – ha esordito Costanzo – come si chiamava? Quella tua curiosa fidanzata che fine ha fatto? Le sarebbe piaciuto fare la passerella qui, eh?” Bortuzzo non si è scomposto e, facendo riferimento a Montano seduto accanto a lui ha detto: “E invece c’è Aldo!”

I fan chiedono che Mara Venier ospiti Lulù Selassié a Domenica In

Un momento non bellissimo, sicuramente, ma che ha portato molti fan ad una richiesta alla Rai e a Mara Venier: ospitare Lulù Selassié a Domenica In per fare da contraltare a Manuel.

E, ricordardosi di quello che gli ha detto Maurizio Costanzo, c’è qualche fan che si immagina zia Mara che si rivolge a Lulù dicendole “sarebbe piaciuto a quel ragazzo venire qui a fare l’intervista, eh?” per poi ridere come solo lei sa fare…

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications, Kikapress