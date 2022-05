Manuel Bortuzzo al Maurizio Costanzo Show, i fan di Lulù fanno scoppiare il putiferio per quello che è accaduto in puntata 

Manuel Bortuzzo ospite al Maurizio Costanzo Show: la reazione dei fan di Lulù Selassié dopo le dichiarazioni del nuotatore

Nuovo capitolo tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: dopo la rottura, i due a distanza continuano ad aggiungere tasselli alla storia d’amore ormai finita. Ora tocca a Manuel e alla sua ospitata al Maurizio Costanzo Show.

Manuel infatti è stato ospite da Maurizio Costanzo, vista anche la messa in onda sui canali Rai del film Rinascere, che ha raccontato la sua vita e la sua drammatica storia: uno scambio di persona che gli è costato caro.

Anche se Manuel si è detto pronto a lasciarsi alle spalle la storia con Lulù, di cui ha parlato durante la sua ospitata a Verissimo, ma che ha rifiutato di affrontare nuovamente durante la conferenza stampa del film, l’argomento è saltato fuori ancora una volta al Maurizio Costanzo Show.

Maurizio infatti, nel parlare con Manuel ha citato indirettamente Lulù: “Quella ragazza lì… Come si chiamava […] Quella curiosa fidanzata”. In più Manuel, nel parlare brevemente di lei, ha spiegato di averla lasciata e il pubblico presente in sala ha esultato fragorosamente.

La reazione dei fan di Lulù sui social

Su Twitter i fan di Lulù non l’hanno presa, e hanno commentato aspramente: “‘A vent’anni gli amori vanno e vengono’ disse Manuel Bortuzzo che professava amore eterno, matrimonio e figli fino a qualche settimana fa” ha commentato un utente.

“La reiterata mancanza di stile, educazione ed eleganza del Sig. Bortuzzo nei confronti dell’ex compagna comincia ad essere parecchio sgradevole” ha scritto un altro.

“Il conduttore che la sminuisce, lui che ride di rimando, il pubblico che un altro po’ fa la standing ovation quando dice che l’ha lasciata. Che livello becero, sono senza parole” ha fatto notare un altro utente.

Foto: Kikapress