Domenica In, altro spot per le reti Mediaset?

Non c'è pace per le reti Rai e dopo l'ospitata di Maria De Filippi da Fazio, fa discutere Teo Mammucari da Mara Venier

Una puntata di Domenica In che fa discutere quella di oggi 24 Gennaio. Nel salotto domenicale di Rai 1, vengono mandati in onda spezzoni di programmi Mediaset e sui social è polemica.

Dopo l’ospitata di Maria De Filippi da Fabio Fazio a Che tempo che fa lo scorso 16 gennaio, in Rai si torna a parlare di Mediaset. Se in quell’occasione a far discutere fu la parodia di C’è posta per te fatta da Fazio Littizzetto e Frassica considerata un super spot per il programma della rete avversaria, oggi è Domenica In.

Nel salotto di Rai 1, ospite di Mara Venier c’è Teo Mammucari tra i giudici di Tu Si Que Vales. Programma della concorrenza che ha visto nella giuria anche Mara Venier proprio prima del ritorno alla conduzione del programma Rai domenicale per eccellenza. Sono quindi stati mandati in onda spezzoni del programma Mediaset e questo sui social ha provocato nuovamente reazioni contrastanti.

Mara Venier manda in onda le immagini di Tu si que vales… Continua la promozione dei programmi Mediaset sulla Rai #domenicain — Annarita Canalella (@ACanalella) January 24, 2021

“Vergogna vergogna” cinguetta un utente, un altro sottolinea come sia una pugnalata a Milly Carlucci che ha tenuto testa il sabato sera con il suo Ballando con le stelle proprio allo show di Mammucari, De Filippi, Scotti, Ferilli, Zerbi e Rodriguez.

C’è poi chi si chiede se questo porterà un’altra volta ad alzarsi il polverone sulla questione e qualcuno risponde che il sabato sera viene fatto altrettanto sulla rete ‘avversaria’ ma il tutto passa inosservato.

La litigata di Tu si que vales e spezzoni vari in onda su Rai1. Si parlerà di un altro mega-spottone alla bottega di Maria? #DomenicaIn — Borraccino (@borraccino_) January 24, 2021

Staremo a vedere cosa succederà, intanto la domanda se nella televisione di oggi abbia senso mantenere limitazioni e confini con le reti concorrenti continua ad echeggiare.

