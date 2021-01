Una nuova moda impazza sui social e ha conquistato anche Stasera tutto è possibile su Rai 2: parliamo di “Cookie face”, la Tik Tok challenge del biscotto, ecco come funziona

Cookie face, la challenge del biscotto virale a Stasera tutto è possibile

Tik Tok detta oramai le regole sulle nuove mode in fatto di video divertenti e sfide più o meno assurde: tra le più recenti troviamo la challenge del biscotto, o Cookie face, ripresa anche durante la prima puntata di Stasera tutto è possibile su Rai 2.

Nel divertente show condotto da Stefano De Martino si sono immolati per la causa social prima Biagio Izzo, poi Paolo Conticini e Elettra Lamborghini: gli ospiti del programma avevano un biscotto posizionato in fronte e attraverso smorfie del viso e movimenti del capo, dovevano cercare di portarlo alla bocca e mangiarlo.

Sembra facile, ma viste le performance dei partecipanti alla Cookie face challenge, evitare di far cadere il biscotto non è stata cosa da tutti. A Stasera tutto è possibile, con in sottofondo la surreale telecronaca di Francesco Paolantoni, Biagio Izzo è riuscito nella missione, mentre Elettra Lamborghini ha avuto un po’ più di difficoltà a mantenere la concentrazione perché troppo presa a ridere!

Elettra Lamborghini show durante la Cookie face

Inutile dire che la challenge del biscotto ha conquistato gli spettatori, che hanno espresso un evidente entusiasmo sui social, contribuendo così alla diffusione di questa nuovissima moda!

Ora mi alzo, prendo un biscotto e ci provo pure io #staseratuttoepossibile — Martin Garrix follow me➕✖ (@vodkallafragola) January 12, 2021

Di certo la presenza di Elettra Lamborghini e la scelta di far conoscere al pubblico giochi presi da Tik Tok hanno fatto sì che l’esordio della 6° stagione di Stasera tutto è possibile fosse il migliore di sempre con il 12% di share e un picco del 28.64% tra le ragazze di età compresa tra i 15 e i 24 anni!

Elettra con un biscotto in fronte che cerca di mangiarlo e Paolantoni che fa la telecronacac… STORIA DELLA TELEVISIONE #staseratuttoepossibile — Sere 🎆 (@diseretode) January 12, 2021

