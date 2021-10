Chi l’ha visto, Federica Sciarelli legge parolacce in diretta tv: ‘grandissima ceppa di c…o’

Chi l'ha visto: nella puntata del 20 ottobre Federica Sciarelli legge in diretta una sequela di parolacce che fanno impazzire il web.

Nella puntata di Chi l’ha visto del 20 ottobre, Federica Sciarelli si è resa protagonista di uno spezzone nel quale si è lanciata nella lettura di alcuni messaggi web intimidatori, senza censurare nulla né tralasciare le parolacce. Un momento di tv che ha fatto impazzire il web. Ma cosa avrà detto nello specifico? Andiamo a vederlo insieme!

A Chi l’ha visto, Federica Sciarelli pronuncia una sequela di parolacce e trivialità con un aplomb che fa impazzire il web. Twitter è praticamente esploso per lei. Photo Credits: Kikapress

Chi l’ha visto: la serie di parolacce pronunciate da Federica Sciarelli

Partiamo dal principio. Nella puntata di Chi l’ha visto del 20 ottobre 2021, ad un certo punto Federica Sciarelli si è ritrovata a dover leggere un messaggio pregno di parolacce, minacce e imprecazioni. Quello che la celebre giornalista di Rai Tre ha fatto è stato uno slancio in una lettura senza alcuna censura, mantenendo il suo consueto aplomb.

“E ti smer…emo per tutto il mondo – ha cominciato a leggere – Tutti sapranno che me..a sei, che me..a sei stato… Spero tu ti sia divertito, maestro di questo grandissimo ceppo di ca..o e tranquillo, non toccherò nessun tuo familiare, solo te. Vogliamo solo te”.

Apoteosi Sciarelli: il web impazzisce per l’aplomb della giornalista

Al di là della natura intimidatoria e criminale del messaggio, ad essere quasi esilarante, per tanti telespettatori, è stata l’incredibile sequela di trivialità pronunciate in prima serata su Rai Tre. Una serie di parolacce che forse nessuno si sarebbe mai sognato di sentire uscire dalla bocca di Federica Sciarelli in una trasmissione seria come Chi l’ha visto… è per questo che molti l’hanno considerata una apoteosi. Ma d’altronde, in certi casi, ce n’è assolutamente bisogno!

D’altro canto, Twitter è esploso per Federica Sciarelli e l’hashtag #chilhavisto è stato il più utilizzato in Italia nella serata del 20 ottobre, superando anche la Champions League! E tutto questo grazie a quell’antica formula: “grandissimo ceppo di ca..o”.

Photo Credits: Kikapress