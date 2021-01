C’è Posta per te, una Maria Lamanna avrebbe rifiutato di andare in studio: cosa è successo con la troupe

A C'è Posta per Te abbiamo visto la presenza di ben sei donne che si chiamano Maria Lamanna... ma all'appello ne mancava una settima. Ecco perché

Nell’ultima puntata di C’è Posta per te c’è stato un appello delle “Maria Lamanna”, un nome di donna divenuto noto a tutti i telespettatori del programma di Maria De Filippi. Quello che però in molti non sanno è che alle Maria Lamanna presenti in studio avrebbe potuto aggiungersene un’altra, che ha però rifiutato di partecipare… Ma cosa sarà mai successo?

LEGGI ANCHE — Maria De Filippi risponde alle critiche su C’è Posta per te ai tempi del COVID

C’è Posta per te: la ricerca del signor Luigi

Andiamo con ordine. Maria De Filippi, nell’ultima puntata di C’è Posta per te ha mandato le lettere a ben sei Maria Lamanna sparse in giro per tutta la Puglia. A cercarle era il signor Luigi, che negli anni ‘60 aveva avuto una relazione con una donna che si chiamava appunto così…

Ebbene, la Maria Lamanna è stata ritrovata tra le sei signore presenti in studio, che ha subito riconosciuto il suo antico amore, pur precisando: “Sono sposata, ho tre figli e ben otto nipoti”.

C’è Posta per te: c’era anche una settima Maria Lamanna

Ebbene, all’elenco sembrava doversi aggiungersi anche una settima Maria Lamanna, una donna di Monopoli che lo scorso settembre aveva rifiutato di rispondere alla lettera di convocazione di C’è Posta per te, mandando a quel paese il postino e la troupe inviati da Maria De Filippi.

Soltanto ora, a diversi mesi dall’uscita di quella notizia, qualche attento telespettatore ha collegato le due cose, facendolo presente su Twitter… Insomma, nel club delle Maria Lamanna poteva aggiungersi una settima persona che però, come abbiamo scoperto, non era quella cercata dal signor Luigi!

Foto: Red Communications