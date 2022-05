Avanti un altro pure di sera, la ‘gaffe’ di Luca Laurenti su Lorella Cuccarini: Paolo Bonolis lo corregge 

Ad Avanti un altro pure di sera, Luca Laurenti regala un momento esilarante con tanto di gaffe al pubblico

L’ultima puntata di Avanti un altro pure di sera andata in onda, ha regalato agli spettatori i soliti momenti di risate e spensieratezza.

Questa volta a scatenare l’ilarità generale è stato Luca Laurenti, nei panni di un volto noto della tv, ma non solo. Luca per l’occasione ha indossato parrucca bionda e tutina colorata con una gamba scoperta, proprio come quella che indossava in tv la mitica Heather Parisi.

Nella gag comica Luca Laurenti, nei panni di ‘Luketta – Reginettà del varietà’, ha detto di essere Lorella Cuccarini e di cantare “Cicale“, ma Paolo Bonolis lo ha subito corretto ricordando che “Cicale” non è della Cuccarini, bensì un successo di quella che all’epoca era una specie di “rivale” televisiva di Lorella, Heather Parisi.

“Io sono Luketta, amami perché, noi voleremo insieme tra le stelle io e te, ti farò vedere quello che non c’è, ma lo vedrai soltanto se tu crederai in me, sono polvere di stelle con la fiamma del mio amor mi poserò sul cuore, poi ti crescerò” ha ironicamente riportato su Twitter un fan della trasmissione, citando la canzoncina che introduce il personaggio di Luca. “Laurenti vestito da Heather Parisi, sto male” ha scritto qualcun altro.

Foto: Kikapress