Avanti un altro pure di sera, la gaffe su Carmen di Pietro e sulla Russia che fa stizzire i fan del programma 

Nella versione serale di Avanti un altro spuntano alcuni particolare che fanno discutere i fan sul web

Avanti un altro, nella versione serale è tornato a popolare il palinsesto di Canale 5 e gli spettatori non hanno potuto fare a meno di notare alcune “anomalie” nella puntata trasmessa.

Domenica 22 maggio è infatti andata in onda una registrazione in cui si vede anche Carmen Di Pietro, protagonista de “L’angolo della poesia”, che ha disorientato il pubblico. Carmen infatti attualmente è impegnata in Honduras a partecipare all’Isola dei famosi insieme a suo figlio Alessandro. Il particolare sottolinea come le puntate al momento trasmesse siano frutto di registrazioni avvenute molto tempo prima.

Un’altra polemica è stata sollevata in rete in merito a una domanda a cui Filippo Magnini, ospite della puntata insieme a Manuela Follliero, ha dovuto rispondere, che aveva come argomento proprio la Russia, oggi impegnata in una sanguinosa guerra contro l’Ucraina.

Immancabili i commenti su Twitter, dove si legge il commento di uno spettatore: “Prova di quanto sono “vecchie” queste puntate: la prima domanda è sulla Russia”.

Già in passato Canale 5 aveva trasmetto una puntata di Avanti un altro in cui Paolo Bonolis e Luca Laurentis avevano messo in scena una gag sulla Russia: anche in quel caso si trattava di una puntata registrata, la cui messa in onda però era coincisa con il conflitto tra Russia e Ucraina, all’epoca già scoppiato da qualche settimana.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset