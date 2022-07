Arriva la versione Vip di Uomini e Donne? Ecco chi si propone come tronista 

Nella prossima stagione televisiva vedremo davvero la versione vip di Uomini e Donne?

Come accade per il resto dei programma di punta della televisione italiana, anche Uomini e Donne è andato in vacanza, in attesa della nuova edizione che comincerà intorno a settembre 2022.

LEGGI ANCHE: — Reunion di Carmen, Nicolas, Alessandro e Edoardo: ecco perchè Guendalina era assente

Nel frattempo però alcuni rumors sul programma si fanno sempre più insistenti. In rete infatti circola la notizia di un nuovo format di Uomini e Donne, dedicato ai vip. A parlare dell’indiscrezione c’è anche Amedeo Venza, esperto di gossip, che ha riportato le parole di Novella 2000, secondo cui “arriverà a marzo la versione vip di Uomini e Donne”.

Il programma di Maria De Filippi da anni lancia nello showbiz tronisti e corteggiatori, che dopo essersi seduti sulle poltroncine rosse più famose d’Italia, vedono spesso spalancarsi le porte della televisione e di altri programmi tv.

Fino ad ora non era mai accaduto il contrario, ovvero che dei vip partecipassero per trovare l’anima gemella su Canale 5. Tra i primi volti noti a candidarsi per la versione vip di Uomini e Donne c’è Antonio Zequila, reduce da una partecipazione lampo all’Isola dei famosi 2022.

“Mi piacerebbe partecipare, in questo momento sono single e quindi parteciperei al programma” aveva dichiarato Zequila, che vestirebbe i panni di tronista volentieri.

Foto: Red Communications