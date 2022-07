Reunion di Carmen, Nicolas, Alessandro e Edoardo: ecco perché Guendalina era assente 

I grandi protagonisti dell'Isola dei famosi si sono incontrati per una cena a Roma

L’Isola dei famosi è terminata da qualche settimana con il trionfo di Nicolas Vaporidis, e ora che tutti sono tornati a casa è tempo di reunion tra alcuni dei concorrenti più amati di questa edizione.

È quello che hanno deciso di fare Edoardo Tavassi, Carmen Di Pietro, Nicolas Vaporidis, e Alessandro Iannoni, vedendosi tutti insieme a Roma per una cena insieme. Tutti i protagonisti hanno condiviso sui social i momenti spensierati passati insieme durante un pasto informale.

Alcuni hanno notato che a mancare era proprio Guendalina Tavassi, lontana per via delle sue vacanze già in corso. Guendalina infatti si trova al Circeo con la sua famiglia, dove sta trascorrendo alcuni giorni di relax tra spiaggia e affetti.

“Alessandro, Carmen, Nicolas e Edoardo che si riuniscono per mangiare schifezze… Peccato Guendalina sta in vacanza al Circeo altrimenti sarebbe stata la reunion perfetta. Degli unici cinque concorrenti degni di questo nome, dei veri finalisti” ha scritto un utente su Twitter.

“Mi piace la semplicità che hanno Carmen, Nicolas, Edoardo e Alessandro. Potevano far vedere di andare a mangiare in un ristorante chic… e invece loro si magnano una pizza a casa, easy… tra chiacchiere e risate” ha scritto qualcun altro.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset