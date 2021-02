Il serale di Amici 20 inizierà il prossimo 27 marzo, ma l'attesa comincia a farsi sentire. Quali novità ci saranno? Sabrina Ferilli tornerà?

Sabrina Ferilli e Maria De Filippi potrebbero tornare ad essere protagoniste insieme di uno dei programmi più attesi: Amici 20 il serale. Anche se ancora manca più di un mese al suo inizio, previsto per il 27 marzo, l’interesse è alto e il toto scommesse su coach e giudici è iniziato.

Stando a quanto rivelato dal settimanale Vero, Sabrina Ferilli potrebbe tornare nel programma di Maria De Filippi, anche se non è dato sapere in quale ruolo. Chissà se per questa edizione Queen Mary deciderà di fare ulteriori modiche al meccanismo del serale. Lo scorso anno sono sparite le squadre e quindi i coach: ogni studente della scuola gareggiava per se stesso. Erano stati mantenuti invece i giudici ed era stato affidato un ruolo speciale alla Ferilli.

Sarà così anche quest’anno? Quello che è certo è che Sabrina Ferilli è un volto molto amato e ha ormai un sodalizio con Amici di Maria De Filippi che dura da lungo tempo.

Per scoprire se la sua presenza è vera o no e in quale ruolo eventualmente la vedremo, dovremo attendere ancora un po’.

Crediti foto@Kikapress