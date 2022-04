Amici 21, slitta l’ultima puntata? Ecco cosa potrebbe accadere per la finale 

Alcune indiscrezioni parlano di una nuova data della finale di Amici che slitterebbe a causa di un altro evento musicale importantissimo

Giorno dopo giorno cresce l’attesa di scoprire chi sarà il vincitore della ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi.

I talenti rimasti in gara sono attualmente impegnati con le prove e il serale, che ogni sabato viene trasmesso in prima serata su Canale 5.

Al momento su internet sono apparse delle indiscrezioni che riguardano l’attesissima finale, su Twitter infatti si legge: “L’ultima puntata di Amici 21 combacia con la finalissima dell’Eurovisiong Song Contest 2022 che quest’anno si tiene in Italia. È perciò molto improbabile che Amici non vada in onda il sabato 14 maggio”.

Amici 21, la finale slitta per lasciare spazio all’Eurovision?

Infatti, dopo la splendida vittoria dell’anno scorso dei Maneskin, l’Italia ha quest’anno il privilegio di ospita la manifestazione canora di rilievo europeo, che si terrà a Torino e che naturalmente verrà trasmessa in diretta sulle Reti Rai.

Cosa succederà quindi al serale di Amici? Come si legge sui social, la tanto attesa finale potrebbe slittare “a un altro giorno per lasciare spazio ad un evento così importante come l’Eurovision”.

I fan ora però temono che la produzione possa ripiegare su una registrazione, rinunciando allo spettacolo della diretta: “Spero che però lo facciano in diretta comunque” ha scritto un fan allarmato su Twitter.

Foto: Red Communications