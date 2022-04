Amici 21, chi saranno i finalisti? La teoria dei fan del programma

Sul web compaiono le prime ipotesi sui finalisti di Amici 21

Il serale di Amici di Maria De Filippi è entrato ormai nel vivo e quasi certamente a maggio 2022 si consumerà la finalissima, in cui verrà decretato il vincitore della ventunesima edizione del fortunato talent.

Tra i fan della trasmissione sono cominciate le ipotesi su chi potrà davvero vincere Amici, gli utenti più attenti hanno messo insieme non solo il percorso affrontato dagli allievi durante l’anno ma anche alcuni piccoli dettagli che non sono affatto sfuggiti e che potrebbero svelare in un certo modo chi saranno i finalisti.

Amici 21, le ipotesi sui finalisti viste sui social

“Le uniche persone a non aver avuto il video del percorso sono stati: Sissi, Alex, Luigi, Dario e Michele, e se fossero i finalisti?” ha ipotizzato un fan su Twitter, “Significherebbe che è tutto preparato da mesi” ha risposto un altro.

“Carola lo meritava più di Dario ma stendiamo un velo pietoso, a me preoccupa che adesso al posto di Dario vogliano mandare Serena, che con tutto il rispetto è brava ma non da finale secondo me” ha scritto un utente che ricorda come la ballerina Carola sia stata eliminata dal programma.

“Nunzio esce perché LDA è già uno dei finalisti. È già tutto scritto da settembre” azzarda un altro utente, parlando del cantante, figlio di Gigi D’Alessio.

Anche l’ex marito di Veronica Peparini, Fabrizio Prolli, ha espresso il suo parere su Amici 21, che su Instagram aveva nominato come possibili finalisti Luigi, Alex, Sissi, Serena e “Uno tra Dario o Nunzio”.

