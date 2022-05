Amici 21, perché Alex è soprannominato ‘malinconico’?

A pochi giorni dalla finale gli utenti ricordano come è nato il soprannome di Alex Wyse

La finale di Amici di Maria De Filippi è sempre più vicina: domenica 15 maggio scopriremo chi sarà il vincitore assoluto della ventunesima edizione del talent.

Nel frattempo le tifoserie di ogni talento rimasto in gara si preparano sui social per sostenere i propri beniamini. Tra i più amati c’è senz’altro il cantante Alex Wyse, soprannominato fin dall’inizio di questa edizione il “malinconico”.

Per chi non se lo ricordasse, il soprannome è nato durante le prime settimane di “scuola”, quando Maria durante le puntate settimanali si rivolgeva a lui chiedendo: “Come stai oggi malinconia?” riferendosi all’atteggiamento sempre molto serio di Alex e poco propenso a sorridere senza motivo in pubblico. Un atteggiamento a tratti introverso che però ha fatto appassionare sempre di più il pubblico.

Il soprannome di Alex quindi è nato da Maria De Filippi, “perché durante una puntata del pomeridiano lo chiamò malinconia” ha spiegato un utente su Twitter, “merito della “biondina” ha scherzato qualcun altro, soprannominando a sua volta la padrona di casa Maria De Filippi.

Foto: Red Communications