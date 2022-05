Amici 21, non era mai successo prima della finale: la scelta su Alex e Luigi che destabilizza i fan

Fa discutere la scelta di Alex Wyse e Luigi Strangis di Amici 21: ecco cosa hanno firmato prima della finale del talent show

Fa discutere la scelta di Alex Wyse e Luigi Strangis di Amici 21 che, prima della finale del talent show targato Maria De Filippi, hanno preso una decisione quanto meno particolare. Almeno stando ai precedenti delle edizioni scorse dello stesso programma di Canale 5. Ma cosa avranno mai combinato i due cantanti della scuola?

Amici 21: Alex Wyse e Luigi Strangis stupiscono tutti

Andiamo con ordine. Domenica 15 maggio andrà in scena la finale di Amici 21 ma molti allievi hanno già annunciato i loro progetti per il futuro, a partire da Alex Wyse e Luigi Strangis. Quest’ultimo è ad un passo dal pubblicare un album omonimo che uscirà il prossimo 2 giugno, a due settimane dalla finale. Alex Wyse, invece, uscirà con il suo Non Siamo Soli il 10 giugno, dopo quasi un mese dalla chiusura della scuola di Maria De Filippi.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che entrambi gli artisti hanno firmato con la 21Co, una nuova casa discografica indipendente. Non era mai successo nella storia di Amici, infatti, che due cantanti acclamati dal pubblico come Alex e Luigi firmassero con case discografiche indipendenti invece che con una major. Soprattutto consideranto il fatto che altri allievi di questa edizione sono stati ingaggiati da etichette ben più importanti: Albe da Warner, LDA da Sony, Sissi dalla Sugar di Caterina Caselli.

21Co: la casa discografica indipendente

C’è chi ha parlato di poco successo dei loro singoli, chi invece che le major non si siano contese i due artisti. La verità, però, è che la 21Co è una casa discografica indipendente fondata da due ex allievi di Amici: Giordana Angi e Briga. Sembra però che tra i fondatori ci siano anche Gabriele Costanzo (figlio di Maria de Filippi e Maurizio Costanzo) ed Emanuela Sempio (autrice di molti programmi di Queen Mary).

