Amici 21, l’ex professore lancia un appello a Lorella Cuccarini: cosa chiede di fare durante il serale

Luca Jurman fa un appello a Lorella Cuccarini nel suo lungo sfogo su Amici 21 e i talent show italiani. Ecco che cosa le ha chiesto.

Fa discutere l’appello di Luca Jurman a Lorella Cuccarini su quella che a suo dire è una sorta di deriva del talent show Amici di Maria De Filippi. Il musicista ed ex professore del programma si è in qualche modo rivolto alla ballerina e attuale docente di Amici 21. Cosa le avrà mai chiesto?

LEGGI ANCHE :– Amici 21, Luca Jurman e la stoccata ad Anna Pettinelli: la frase su Aisha che non è piaciuta. Cosa ha dichiarato l’ex professore

Luca Jurman fa un appello a Lorella Cuccarini riguardo a ciò che sta accadendo ad Amici 21: le parole dell’ex professore del programma di Maria De Filippi fanno discutere. Ma cosa avrà mai chiesto alla celebre ballerina? Photo Credits: Kikapress

Luca Jurman e l’appello a Lorella Cuccarini su Amici 21

Andiamo con ordine. Luca Jurman si è lasciato andare ad un lungo sfogo sulla sua pagina ufficiale Facebook. Il musicista e maestro di canto (che proprio ad Amici aveva seguito personaggi come Marco Carta, Alessandra Amoroso, Valerio Scanu ed Enrico Nigiotti), lasciò infatti il talent in polemica con la produzione.

Oggi, sui social, quello che lancia è anche un appello a Lorella Cuccarini, che proprio con Luca Jurman ha collaborato tantissimo. I due hanno duettato, ad esempio, in Portami via, portata a Un disco per l’estate 1995. Lui non la nomina mai. Ma il riferimento sembra chiaro: “Il problema è che sono solo a parlare. Allora mi domando, faccio un appello. All’interno dei professori di canto, lì, c’è una persona con cui ho lavorato per anni. L’ho anche diretta in un musical. Ho collaborato nel suo disco, abbiamo due tappe insieme dal vivo. Ed è stata per un periodo una mia allieva“.

L’appello alla prof. deriva soprattutto dal suo sfogo: “Perché il corista in questo paese è considerato un non artista? È anche una gavetta per diventare solista. Per fare il corista devi avere conoscenza di tutti i generi, conoscere tutto per interpretarlo bene. Ci sono coristi che sono molto più bravi tecnicamente dei solisti. Dicono che il corista è quello che non arriva, che non interpreta. Se non dai emozioni allora sei ‘un semplice corista‘. Alex Baroni ha fatto il corista prima di andare a Sanremo!”

E quindi l’appello di Luca Jurman a Lorella Cuccarini: “Siccome mi conosce bene e io in un certo modo la conosco e so che è una grandissima professionista. Non far passare quel messaggio che il corista è così… almeno tu dì qualcosa! Mi rivolgo a te se per caso guarderai questo video. In nome dell’arte che hai sposato e tante volte rappresentato. Per favore non far passare questo messaggio, che sai benissimo che è sbagliato“.

Photo Credits: Ufficio Stampa Red Communications, Kikapress