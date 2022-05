Amici 21, doveva succedere in diretta: il momento mancato per Alex Wyse. Perchè non l’hanno mostrato? 

Una bella proposta lavorativa arriva per Alex Wyse ma i fan non hanno potuto vedere il momento in diretta durante la finale di Amici

Domenica 15 maggio è andata in onda in diretta su Canale 5 la tanto attesa finale di Amici di Maria De Filippi, la ventunesima edizione del talent ha il suo vincitore assoluto: il cantate Luigi Strangis.

Tra i favoriti di questa edizione c’era anche il cantante Alex Wyse che è arrivato fino alla fine proprio a scontrasi con Luigi, in quella che è sembrata a tutti una “finalissima anticipata”: i due giovani hanno rappresentato per molti i talenti più grandi e importanti di questa edizione.

Proprio a proposito di Alex, dal web emerge una bella notizia per lui e per la sua carriera nascente, che però non è stata condivisa durante la finale. Secondo alcune indiscrezioni, Ermal Meta avrebbe invitato Alex Wyse ad aprire i concerti del suo prossimo tour e l’avrebbe fatto attraverso i social su cui ha fatto capire i fan di stare seguendo la finale del programma.

Ermal ha così raccolto un appello di un fan che gli ha scritto “Fagli aprire i tuoi concerti!”. Ermal ha prontamente risposto: “Perché no! Anzi, sì!”

La reazione dei fan di Alex su Twitter

La notizia però non è stata data in diretta, bensì “a porte chiuse”, come ha fatto notare un utente su Twitter: “Ci siamo persi pure la reazione di Alex per la proposta di Ermal, Maria poteva farlo dire in diretta dalla stampa, e invece…”.

“Fate collegare Ermal, fate dire in diretta ad Alex che aprirà i suoi concerti, vi prego fatemi rivedere le fossette” ha supplicato un altro utente su Twitter.

Foto: Ufficio Stampa “Amici”