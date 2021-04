Amici 20, Martina Miliddi e i commenti ‘aberranti’: cosa è successo dopo la puntata e la sua eliminazione

Dopo l'eliminazione da Amici 20, Martina Miliddi deve fare ancora i conti con gli haters, che sui social l'hanno sommersa di commenti aberranti

L’eliminazione di Martina Miliddi da Amici 20 è arrivata in un momento sicuramente difficile per la ballerina, che dopo l’ultima puntata del talent di Maria de Filippi si è ritrovata a dover combattere contro una serie di cattiverie gratuite comparse sotto i suoi post sui social. Ma cosa sarà mai successo?

LEGGI ANCHE — Amici 20, Martina torna sui social dopo la sua eliminazione: ‘Ora do spazio alla nuova me’

Dopo l’eliminazione da Amici 20, Martina Miliddi è costretta a fare ancora i conti con gli haters. Ecco che cosa è successo. Photo Credits: Red Communications

Andiamo con ordine. Ad Amici 20, Martina Miliddi è stata fortemente criticata per tanti aspetti relativi alla sua tecnica ma anche per faccende decisamente più relative alla sfera personale. Fin qui nulla di strano, se non fosse che sotto i suoi ultimi post sui social network sono comparsi commenti decisamente aberranti, intrisi di crudeltà gratuita nei suoi confronti.

Parole come “gambe storte”, “fai ca..re”, “smetti di ballare”, che di certo non passano inosservate se pronunciate nei confronti di una ragazza di soli vent’anni.

Il web solidale con Martina

Quello che fa ben sperare è che gran parte del popolo dei social network si è invece schierato al suo fianco. E, dopo l’eliminazione di Martina Miliddi da Amici 20, non ha fatto mancare un certo appoggio per lei.

“Non mi piace Martina – ha scritto ad esempio una telespettatrice – ma non mi permetterei mai di insultarla. stiamo arrivando i limiti dell’assurdo. Siete indecenti”. Oppure: “Continuo a leggere commenti agghiaccianti sotto i post di Martina. Avete vite così inutili da sprecare tempo insultando una ragazza di 20 anni che ha inseguito un sogno? Ripeto può piacere o meno, così stiamo esagerando”.

E un’altra persona riconosce: “I commenti sotto agli ultimi post di Martina sono agghiaccianti, veramente la gente deve darsi una regolata”.

E infine, c’è chi lancia un appello: “Sinceramente mi dispiace molto per Martina, può non piacere come ballerina ma attaccarla come persona è veramente ingiusto, ho letto dei commenti schifosi che non merita assolutamente!!! È uscita da Amici, adesso smettetela di insultarla!!! BASTA!!!”

non mi piace martina, ma non mi permetterei mai di insultarla. stiamo arrivando i limiti dell’assurdo. siete indecenti #ameamici20 #Amici20 pic.twitter.com/bIei5lGY7Z — queen degli spoiler fake (@emma50896704) April 18, 2021

continuo a leggere commenti agghiaccianti sotto i post di martina. avete vite così inutili da sprecare tempo insultando una ragazza di 20 anni che ha inseguito un sogno? ripeto può piacere o meno, così stiamo esagerando. #Amici20 #amemici20 https://t.co/s5mVjqsJpc — queen degli spoiler fake (@emma50896704) April 18, 2021

I commenti sotto agli ultimi post di Martina sono agghiaccianti, veramente la gente deve darsi una regolata #Amici20 — linds | aka&sere stan account (@blackheartcim) April 18, 2021

Sinceramente mi dispiace molto per Martina, può non piacere come ballerina ma attaccarla come persona è veramente ingiusto, ho letto dei commenti schifosi che non merita assolutamente!!! È uscita da Amici, adesso smettetela di insultarla!!! BASTA!!!#Amici20 #Martina https://t.co/IGD94IXWIB — Deddy My Dream ❤ (@Lkimfashion) April 18, 2021

Photo Credits: Red Communications