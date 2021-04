Amici 20, Martina e Stefano de Martino? La ballerina resiste al serale e sui social partono i rumors

Flirt ad Amici 20? Il gossip impazza su un presunto flirt tra Martina Miliddi e Stefano De Martino. Ma cosa ci sarà di vero?

Dopo gli spoiler sulla quarta puntata del serale di Amici 20, oltre alle anticipazioni è comparso anche un gossip gigantesco: sembra ci sia del tenero tra Martina Miliddi e Stefano De Martino! Avete capito bene! Ma cosa ci sarà di vero dietro queste voci di corridoio?

Sul web sta impazzando il gossip su una presunta relazione tra Martina Miliddi di Amici 20 e Stefano De Martino. Ma c’è qualcosa di vero in queste chiacchiere? foto: Kikapress, Red Communications

Amici 20: Martina Miliddi e Stefano de Martino? Sul web impazza il gossip

Andiamo con ordine. Tra gli spoiler della quarta puntata di Amici 20, è venuto fuori che Martina uscirà indenne dal serale, dato che vincerà la terza sfida della seconda manche contro Serena.

Fin qui nulla di particolare, se non fosse che in molti hanno cominciato a vociferare che dietro il salvataggio di Martina (contro la quale ha votato soltanto Emanuele Filiberto di Savoia) ci sarebbe un certo coinvolgimento emotivo del giurato Stefano de Martino. Tra lui e la Miliddi, si dice, ci sarebbe un flirt…

Amici, c’è l’inciucio tra Martina e SDM?

Nel frattempo, su Twitter è scoppiato il cinguettio, tanto che sono veramente in molti a parlare della situazione, a partire da chi afferma, non senza malizia: “abbiamo capito che Martina sta ancora dentro solo grazie a Stefano che vota con l’ormone”.

E qualcuno ipotizza conferme da parte della De Filippi: “La conferma dell’inciucio tra Martina e SDM arriverà paradossalmente da Maria: se ne parlerà e ne farà show, vorrà dire che tra i due non c’è nulla, se altrimenti rimarrà in silenzio vorrà dire che qualcosa c’è”.

Non manca chi mette in dubbio la situazione: “Ma voi veramente credete all’inciucio tra Martina e Stefano de Martino? Ragazzi però non è il paese dei balocchi questo, voglio dire andateci più piano con le min…te”.

E c’è chi infine dà la sua benedizione ad una eventuale storia tra i due: “tutti ‘scandalizzati’ per il presunto flirt tra Stefano e Martina.. ma solo io penso che sarebbero una bella coppia in caso?”

ormai abbiamo capito che martina sta ancora dentro solo grazie a stefano che vota con l’ormone #Amici20 — E☀️ (@sottolestellee) April 8, 2021

La conferma dell'inciucio tra Martina e SDM arriverà paradossalmente da Maria: se ne parlerà e ne farà show, vorrà dire che tra i due non c'è nulla, se altrimenti rimarrà in silenzio vorrà dire che qualcosa c'è #Amici20 — they_know_we_know (@angielittlepill) April 6, 2021

Ma voi veramente credete all'inciucio tra Martina e Stefano de Martino? ragazzi però non è il paese dei balocchi questo, voglio dire andateci più piano con le minchiate#Amici20 — Gabriella (@wajtforhes) April 5, 2021

Tutti "scandalizzati" per il presunto flirt tra Stefano de Martino e Martina.. ma solo io penso che sarebbero una bella coppia in caso?🤔 #amici #amici20 #amici2020 — Opinionista: CouchPotato🍿 (@CouchPotato7) April 5, 2021

foto: Kikapress, Red Communications