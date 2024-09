I vicoli di Trastevere si colorano di scritte sui muri: ecco perché molte persone scelgono questo quartiere di Roma

Trastevere è uno dei quartieri più popolari di Roma dove migliaia di persone si raggruppano per trascorrere del tempo insieme, ammirando la bellezza della città eterna che in ogni angolo regala scorci unici e ineguagliabili. Tale zona è anche la più ricca di scritte sui muri, ma qual è il motivo?

Perché gli artisti scelgono Trastevere per le scritte sui muri

Trastevere è piena di scritte sui muri, tanti gli artisti che non possono fare a meno di scegliere il quartiere e dare vita ad opere d’arte. Lì ogni angolo ha qualcosa da raccontare, tra poesie d’amore e pezzi di canzoni che rendono tutto più romantico.

Disegnatori, cantanti, letterati, poeti e ballerini passano a Trastevere e lasciano il segno perché ispirati dall’atmosfera che si respira tra storia, cultura e tradizione dei suoi vicoli.

L’arte urbanistica di Trastevere

Quando si parla di Trastevere e delle scritte sui muri si pensa all’arte urbanistica individualista, a tratti romantica ma altre volte di carattere politica e sociale. Alcune sono visibili e altre più nascoste, il trucco sta nel lasciarsi trasportare dalla bellezza e particolarità di ogni via partendo da Piazza Trilussa fino a piazza San Callisto.

Il carattere urbanistico di Trastevere è una vera e propria arte alternativa che si respira in ogni punto del quartiere più popolare della città eterna dove è possibile rilassarsi tra un bicchiere di vino e una carbonara in uno dei locali caratteristici.

Trastevere e un po’ di storia

Il quartiere di Trastevere ha origine etrusche quando venne fondata l’Urbe. Si trattava di un’area strategica per controllare il Tevere. In epoca repubblicana, invece, pescatori, marinai ed ebrei vivevano in quella zona e lasciarono a Roma il segno della loro cultura. Soltanto dopo la costruzione delle Mura Aureliane si trasformò nell’attuale Trastevere e in epoca imperiale grandi artisti e professionisti realizzarono ville e domus romane.

