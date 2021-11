Zelig, Sconsolata perchè era sparita dalla tv: ‘tanta sofferenza’. Cosa le è successo in questi ultimi anni

Tra gli artisti che hanno calcato il palco di Zelig dopo 10 anni c'è anche lei, Sconsolata:

Dopo dieci anni di assenza è tornato in tv Zelig, forse uno dei programmi comici più amati di sempre della televisione italiana. Tra gli artisti che hanno calcato il palco c’è anche lei, Sconsolata: Anna Maria Barbera ha fatto sorridere e riflettere con il suo monologo ed erano anni che non la si vedeva in tv.

Nel 2002 il successo del suo personaggio è esploso: dal teatro è passata alla tv, recitando anche in alcuni film, poi però Sconsolata è sparita dalla televisione. È stata lei stessa a spiegare i motivi già nel 2019, partecipando a Domenica In e raccontando a Mara di alcuni problemi familiari, tra cui un lutto importante.

“Ho affrontato un periodo difficile, il peggio è passato e non voglio più parlarne […] Il problema è fare i conti con la sofferenza quando c’è un’assenza e di una presenza quando c’è una forte sofferenza” aveva dichiarato allora.

