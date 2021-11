Zelig, Teresa Mannino la gag sui 50enni diventa virale: è lei la migliore comica del programma?

Teresa Mannino è una dei comici di Zelig, già dalla prima puntata il pubblico si è fatto sentire ed oggi non vede l'ora di seguirla

“Zelig” sta per tornare con la seconda puntata in onda questa sera su Canale 5. Sono tanti i comici che si succederanno nel corso della serata, tra questi c’è Teresa Mannino che sembra essere la preferita dal pubblico.

L’artista ha portato in scena uno dei suoi monologhi che ha fatto divertire sia gli spettatori a teatro che i fan da casa. Di origine siciliana, vive da anni a Milano ed ha esordito in televisione nel 2004, diventando uno dei volti più amati di sempre.

Teresa Mannino e la gag sui 50enni

In occasione della prima puntata andata in onda il 18 novembre 2021, Teresa Mannino ha spopolato con uno sketch sui cinquantenni che ha riscontrato molto successo. Attraverso il suo monologo ha spiegato con ironia che sarebbe dovuta nascere nel 1969, ma ha atteso l’anno dopo per aspettare la legge sul divorzio.

““Il sistema ti dice che non stai invecchiando perché non compri più. Ormai siamo consumatori, non esseri umani con il sistema che ti dice che sei una splendida trentenne con venti anni in più di esperienza” Ha affermato, facendo ridere tutti.

Il suo monologo? Virale

La scena portata sul palco da Teresa Mannino è diventata virale tanto che da Giovedì scorso su Twitter non si parla di altro. Molti fan hanno riportato alcuni spezzoni dello sketch, commentando attraverso un post.

Tra questi leggiamo: “La Mannino che porta il peso di essere la migliore comica di Zelig”.

Qualcun altro aggiunge: “Teresa Mannino tra le più brave in assoluto al mondo”

Sul profilo di Mediaset si legge: “Date una corona a Teresa Mannino”

Infine qualcuno ha sottolineato il fatto che al momento della sua entrata a teatro, il pubblico ha dato sfogo ad un boato mai sentito prima d’ora.

Il pubblico spera che anche questa sera Teresa Mannino si una tra gli ospiti confermati, non ci resta che attendere così da scoprire tutti i dettagli. Stay tuned.