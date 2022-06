Vladimir Luxuria e il ‘patto dello shampoo’ con Giorgia Meloni: il retroscena che in pochi conoscono

Vladimir Luxuria svela un aneddoto del passato tra lei e Giorgia Meloni

Vladimir Luxuria è attualmente impegnata come opinionista all’Isola dei famosi ma è ben noto il suo impegno in politica di qualche anno fa e soprattutto la sua voce a supporto del coro del movimento LGBT.

In una recente intervista rilasciata Mow Magazine, Vladimir Luxuria ha raccontato un aneddoto passato in cui è coinvolta Giorgia Meloni, la leader di Fratelli D’Italia.

Quest’ultima è impegnata in diversi interventi e comizi che hanno spesso al centro la “lobby LGBT e l’ideologia gender” e Luxuria l’ha commentato dicendo “Sta facendo questa specie di tour tra le varie lobby, quelle che esistono veramente intendo, della destra”.

A proposito del passato, la tanto amata opinionista dell’Isola, ha tirato fuori un aneddoto che si riferisce al periodo della prima gravidanza di Giorgia Meloni, che era stata presa duramente di mira sui social. La stessa Luxuria aveva twittato un “Auguri e figli trans!” che non era affatto piaciuto a Giorgia.

Tempo dopo, le due si sono incontrate dal parrucchiere e proprio in quella sede “ci siamo chiarite riguardo al mio tweet. Meloni ha capito perfettamente come il mio non volesse essere un commento offensivo, ma soltanto una battuta per stemperare il clima pesante riguardo alla sua gravidanza. E così abbiamo fatto una specie di “patto dello shampoo”” ha spiegato Vladimir Luxuria.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset