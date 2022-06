Virginia Raffaele sta con Claudio Baglioni? Quel tatuaggio che riconduce a lui: cosa ha sul braccio

Le voci sulla relazione tra Virginia Raffaele e Claudio Baglioni sono sempre di più: ecco cosa spunta su un tatuaggio dell''attrice

Da qualche giorno si vocifera del fatto che tra Claudio Baglioni e Virginia Raffaele possa esserci del tenero e addirittura una storia d’amore, tanto che spuntano indizi da tutte le parti: l’ultimo riguarda un tatuaggio dell’attrice…

Virginia Raffaele e Claudio Baglioni: quel tatuaggio tra gli indizi della loro presunta relazione

Andiamo con ordine. Qualche giorno fa, Claudio Baglioni e Virginia Raffaele si sono scattati un selfie dopo un concerto del cantautore romano, pubblicandolo sui social e facendo scattare una serie di rumors sul fatto che i due possano stare insieme.

Da quel momento, tantissimi fan hanno cominciato a cercare ovunque degli indizi che potessero confermare questa relazione, a partire dalle ultime canzoni di Baglioni ma anche spulciando i post social dei due.

L’ultima in ordine di tempo riguarda un tatuaggio di Virginia Raffaele che, sul gomito destro, ha un piccolo segno dell’infinito. A quanto pare, il segno presente sul braccio dell’attrice sarebbe stato richiamato da Baglioni nel testo della sua ‘Pioggia blu‘, che recita: “E non separarci più / come cellule a metà / di quel piccolo tattoo dell’infinito”.

Tutti i riferimenti dell’attrice alle canzoni di Baglioni

Ma non è tutto. Secondo molti fan di Baglioni, i riferimenti alle canzoni di Claudio non mancherebbero mai nei post e nelle didascalie della Raffaele, specie in riferimento a testi meno famosi e più recenti. Un’altra canzone richiamata è ‘Mentre il fiume va‘, che recita: “Tu che ruoti i fianchi dentro il tuo hula hoop“. Ebbene, la Raffaele ha postato proprio un’immagine nella quale la si vede con i piedi in un hula hoop. La stessa canzone richiama anche l’immagine di “zucchero filato, filo e succo del discorso“, pubblicata addirittura come didascalia di un altro post di Virginia.

Infine, il 16 maggio, giorno del compleanno di Baglioni, Virginia ha pubblicato l’immagine di una mano ‘sommersa’ da alcuni numeri e bussolotti del bingo con la didascalia “Assenti ma eterni“. Una frase tratta da ‘Uno e due‘ di Claudio Baglioni. E, tra l’altro, proprio i numeri 1 e 2 mancano tra quelli dei bussolotti illustrati. Altri hanno fatto notare che molti fan hanno fatto riferimento alla canzone nei commenti, ottenendo il like della Raffaele.

Insomma, tra il tatuaggio di Virginia Raffaele e i riferimenti delle canzoni di Baglioni gli indizi sembrano essere molti: diventeranno mai prove?

Photo Credits: Kikapress