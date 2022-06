Claudio Baglioni, il concerto alle Terme di Caracalla con imprevisto: il cantante si arrabbia. Cosa è successo

Claudio Baglioni si arrabbia (a ragione) durante un concerto alle Terme di Caracalla: ecco che cosa è successo sul palco

Sta facendo il giro del web un filmato che vede Claudio Baglioni che si arrabbia durante un concerto alle Terme di Caracalla. Ma cosa avrà mai fatto irritare il celebre cantante? Andiamo a scoprirlo nel dettaglio.

Claudio Baglioni si arrabbia durante il concerto: cosa è successo

Partiamo dal principio e andiamo con ordine. Durante un concerto alle Terme di Caracalla, Claudio Baglioni ha avuto una reazione piuttosto inaspettata durante la sua esecuzione di ‘Mille giorni di te e di me’.

Mentre cantava, alcuni fan un po’ troppo esuberanti si sono avvicinati tantissimo al palco, provando anche a salirci. È stato in questo contesto che il cantante è parso notevolmente irritato, tanto che lo si è visto correre verso bordo palco facendo gesti alla sicurezza, che ha fatto tempestivamente allontanare quelle persone.

Perché Baglioni si è arrabbiato (a ragione)

Chiaro è che vedere Claudio Baglioni che si arrabbia durante un concerto non è una cosa che avviene tutti i giorni ma, stando a come sono andati i fatti, aveva davvero ragione.

Anzi, a spiegare il perché di questo suo gesto di stizza è stato lui stesso al termine del concerto: “Ringraziamo la Soprintendenza, tutto il teatro, le sue maestranze. Ci ha regalato la sua ospitalità. Ed è per questo che chiediamo un po’ più di ordine alle persone. Sarà perché io non amo moltissimo la prepotenza e l’arroganza per cui. Perché è corretto che si stesse nel posto in cui si sta e perché tante persone lavorano a questo spettacolo per fare ascoltare bene ma in questa maniera non ascoltereste nulla. Meglio fare un bel concerto piuttosto che avere una fotina!”

