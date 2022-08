‘È tutto una tragedia’: brutta sorpresa per Lulu, Jessica, Giacomo Urtis e la De Vitis di rientro dalla vacanze

Una disavventura all'aeroporto ha compromesso il ritorno dalle vacanze dei protagonisti della scorsa edizione del GF Vip

Mentre si attende una nuova edizione del GF Vip, i concorrenti della scorsa edizione continuano a far partire di loro attraverso i social network.

È il caso di Lulù e Jessica Selassié, Giacomo Urtis e Maria Laura De Vitis (quest’ultima vincitrice de La Pupa e il Secchione e concorrente dell’Isola dei Famosi).

Il gruppo di amici ha infatti documentato su Instagram la loro disavventura in aeroporto, dove, di ritorno dalle vacanze estive hanno subito qualche disagio dovuto al maltempo. Un blackout improvviso infatti ha lasciato l’aeroporto di Palermo totalmente bloccato.

“Siamo qua in aeroporto, è tutta una tragedia. blackout, fulmini e saette. Anche gli schermi con i voli son saltati” ha spiegato Giacomo Urtis nelle stories. Fortunatamente i ragazzi poi sono riusciti a imbarcarsi per un volo, non senza qualche preoccupazione dati i disagi.

