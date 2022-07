Totti-Ilary, ‘Dio mi ha detto…’: il video misterioso pubblicato da Chanel su Tik Tok 

La primogenita della coppia ha pubblicato un video su TikTok che in moli hanno provato a decifrare, collegandolo alla delicata situazione

La separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti da giorni sta riempiendo le pagine dei giornali e i siti di gossip. Tutti sono alla ricerca di indizi e dettagli nei profili social della famiglia per capire qualcosa di più della fine di una storia d’amore durata vent’anni.

LEGGI ANCHE: — Ilary Blasi, il mistero sul commento di Silvio Berlusconi sotto l’ultimo post: ecco tutta la verità

La “caccia” di notizie è in corso anche su Tik Tok e sul profilo di Chanel Totti, primogenita della coppia. La ragazza ha pubblicato un video in cui canta la canzone del rapper Rhove, “Over the rainbow” e dice: “Dio mi ha detto che ci avrebbe pensato il karma”.

Ilary e Totti, il video di Chanel su Tik Tok

Nel video insieme a Chanel appare anche sua sorella Isabel, pronta a schioccarle un bacio sulla guancia. Gli utenti hanno provato a interpretare il video, collegandolo in qualche modo alla situazione che la famiglia di Totti-Blasi sta affrontando.

Il video sembra essere stato registrato mentre Chanel si è avviata con mamma e fratelli verso l’aereo che li ha portati in Tanzania, dove stanno trascorrendo le vacanze estive.

Foto: Kikapress