Ilary Blasi, il mistero sul commento di Silvio Berlusconi sotto l’ultimo post: ecco tutta la verità

Sotto l'ultimo post Instagram di Ilary Blasi compare un commento di apprezzamento da parte di Silvio Berlusconi: ecco tutta la verità

Il web è un posto fantastico. Dopo la rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti, si è subito diffuso uno screenshot che mostra un commento di Silvio Berlusconi, che sembra provarci spudoratamente con la conduttrice de L’Isola dei Famosi. Ma quanto c’è di vero in tutta questa storia?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’ultimo post pubblicato su Instagram da Ilary Blasi la ritrae in macchina con un top verde e un paio di blue jeans in una foto decisamente sexy che ha attirato un numero immenso di like e commenti.

Tra questi, è comparso uno screenshot nel quale si legge che Silvio Berlusconi avrebbe a sua volta commentato l’immagine con un “CIAO SEI CARINA” che sembra tutto un programma, specie conoscendo le attitudini da playboy dell’ex premier e la sua passione per le belle donne.

In molti hanno creduto che quello screenshot fosse reale e non il frutto del fotomontaggio di qualche burlone del web, tanto da aver preso per buona la notizia che il Cavaliere ci avesse provato con l’ormai ex moglie di Francesco Totti.

L’ex premier non ha mai commentato la foto di Ilary: il commento è un fake

La verità, però, è che si tratta essenzialente di un post di satira. Anche perché, come dimostra chi il commento lo ha cercato davvero facendo un’operazione di debunking, Silvio Berlusconi non ha mai commentato la foto di Ilary Blasi. Tanto meno con un commento di quel genere.

Si è trattato soltanto di un fake del web, meraviglioso ma totalmente falso. Niente di più di una vignetta satirica per strappare qualche risata.

Photo Credits: Kikapress