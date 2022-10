Totti-Ilary Blasi, ‘Non guardo niente’: la reazione dell’ex capitano della Roma alla consegna del tapiro

Francesco Totti riceve il tapiro da parte di Striscia La Notizia. Le sue dichiarazioni nel bel mezzo del divorzio da Ilary Blasi

Il tg satirico di Canale 5, Striscia la Notizia, ha deciso di consegnare un tapiro d’oro a Francesco Totti, per via delle vicende che stanno popolando i giornali di gossip in questi mesi, a causa della separazione da Ilary Blasi.

Si tratta sicuramente del divorzio più chiacchierato dell’anno e inevitabilmente anche Striscia La Notizia ha deciso di fare la sua parte consegnando il mitico tapiro con il sempre puntuale Valerio Staffelli.

“Non lo dica a Ilary, altrimenti le fa sparire anche questo […] la magia l’ha fatta Ilary che ha fatto sparire tutti gli orologi” ha scherzato Staffelli, per poi chiedere a Totti se gli danno più fastidio gli sfottò laziali o i post social della Blasi. “Non guardo niente, né gli uni né gli altri. Sto sopra le parti” ha dichiarato Totti.

In rete, però, qualcuno è rimasto deluso dalla consegna del tapiro, perché forse in molti si aspettavano qualcosa di più, viste le ultime vicende e i gossip che stanno interessando i due ex coniugi. “Tutto qua la consegna del tapiro a Totti? E io che mi aspettavo chissà cosa” ha twittato un utente, deluso dalla durata del servizio, di appena 2 minuti.

Foto: Kikapress