Totti, ‘tristezza per favore vai via’: la prima stories con Noemi Bocci dopo la separazione. Come si mostra con lei

Francesco Totti pubblica per la prima volta una Instagram Stories insieme alla sua nuova fiamma Noemi Bocci: ecco cosa si vede in quel video

La storia tra Francesco Totti e Noemi Bocci dopo la separazione dell’ex calciatore da Ilary Blasi è un po’ il segreto di Pulcinella: tanti ne parlano sottovoce, tanti altri invece lo fanno apertamente. Ebbene, sui social network spunta una Stories sulla pagina Instagram ufficiale dell’eterno capitano della Roma… la prima che lo ritrae insieme alla sua nuova fiamma! Ma cosa si vedrà mai nel breve video?

Francesco Totti e Noemi Bocci: la prima storia insieme dopo la separazione da Ilary Blasi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Francesco Totti ha pubblicato una Instagram Stories particolare: per la prima volta sui suoi canali ufficiali compare infatti Noemi Bocci, sua nuova fiamma dopo la fine della storia con Ilary Blasi.

Nella Instagram Stories (girata da Alex Nuccetelli) si vedono subito una serie di tag, tra cui quello al PR romano e poi alla stessa Noemi Bocci. Ma le novità non terminano qui.

Registrata all’interno di un locale mentre la band canta “Tristezza, per favore vai via” di Ornella Vanoni e un gruppo di persone è in bista a ballare, si vede chiaramente Francesco seduto al tavolino mentre Noemi balla alle sue spalle…

Praticamente una ufficializzazione del gossip che c’è tra i due dopo che, qualche giorno fa, erano stati paparazzati insieme al ristorante e, addirittura, qualcuno aveva notato che il legame tra i due ha fatto dei passi avanti…

A quanto pare, infatti, sia Francesco che Noemi portano un anello al dito (praticamente uguale): un simbolo del loro amore? Probabilmente sì. Quel che però questa uscita allo scoperto sembra significare è che tra Noemi Bocci e Francesco Totti non c’è un flirt passeggero ma una vera e propria storia… sarà proprio così?

