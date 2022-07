Tim Summer Hits, Rita Dalla Chiesa sbotta dopo polemiche su Battiti Live: cosa ha scritto sui social 

Rita Dalla Chiesa su Twitter si schiera a favore dell'evento musicale ed esprime il suo punto di vista

L’estate 2022 è caratterizzata da i numerosi eventi in piazza trasmessi dalla televisione. È il caso degli show musicali che stanno intrattenendo il pubblico in questi mesi, come ad esempio il Tim Summer Hits e Battiti Live.

LEGGI ANCHE : — Tim Summer Hits, applausi per conduttori e cantanti: l’unico dettaglio ‘stonato’ notato dagli spettatori

Inevitabilmente, i programmi si assomigliano: il primo è targato Rai, il secondo Mediaset. Il pubblico che li segue e commenta sui social spesso li paragona, sottolineando differenze e peculiarità da una parte e dell’altra.

“Blanco, Achille, Ghali, per adesso siamo 10 a i in confronto a Battiti Live… I presentatori amici tra di loro, molto più sciolti a presentare, non impostati come qualcuno/a…” ha scritto un utente, riferendosi ad Andra Delogu e Stefano De Martino, protagonisti indiscussi del palco del Tim Summer Hits, trasmesso da Rai 2.

“Ma va… non c’è paragone, Battiti Live ha un calore delle piazze pugliesi che gli altri se lo sognano. Il palco lo fa sempre e solo la musica” ha risposto Rita Dalla Chiesa.

La conduttrice è molto attiva su Twitter e non si è fatta scappare l’occasione di spezzare una lancia a favore di Battiti Live e di Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, presentatori dello show promosso da Radio Norba e Tele Norba, e trasmesso su Italia 1.

Foto: Kikapress