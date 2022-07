Simona Ventura e la corsa a Porto Cervo, i suoi fan si preoccupano: il motivo 

Simona Ventura sta trascorrendo le vacanze in Sardegna e alcuni fan hanno espresso preoccupazione

Simona Ventura si sta godendo l’estate insieme ai suoi figli e al compagno Giovanni Terzi, in attesa di riprendere i suoi impegni lavorativi in tv.

La conduttrice ha infatti pubblicato un reel su Instagram in cui la si vede intenta a correre, in tenuta sportiva, lungo le strade di Porto Cervo, dove sta trascorrendo alcuni giorni in totale relax, senza però rinunciare a un po’ di sport.

La sua corsetta all’aperto ha però destato qualche preoccupazione in alcune persone che la seguono sui social.

“Conosco quella camminata a Porto Cervo è molto dura! Sei grande Simo! Mai arrendersi”, “Sotto il sole noooo”, “A quest’ora è follia, spero fosse stamane prestooooo” hanno scritto alcuni utenti preoccupati della corsa di Simona sotto il sole cocente di questi giorni.

“Con questo caldo!…ce la fai? Io ho dovuto interrompere un po’ di giorni per via delle temperature. L’unica fascia oraria in cui non si muore è la mattina molto presto” ha commentato un altro utente.

Foto: Kikapress