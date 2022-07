L’annuncio della separazione tra Ilary Blasi e Totti, la reazione di Simona Ventura: cosa era successo in passato tra le due conduttrici 

Ilary Blasi e Fancesco Totti si separano: il tweet di Simona Ventura

Alla fine, nella serata di lunedì 11 luglio il comunicato ufficiale è arrivato davvero: Ilary Blasi e Francesco Totti hanno fatto sapere attraverso Ansa che il loro matrimonio è finito.

In men che non si dica la notizia è stata ripresa da tutti i siti di gossip e dalle testate giornalistiche, e tutti hanno cominciato a commentare la rottura tra i due, di cui si vociferava da mesi.

Su Twitter non è passata inosservata la reazione di Simona Ventura, che attraverso alcuni tweet ha fatto capire di essere rimasta in attesa come il resto del web della notizia ufficiale.

“La Ventura che si perderà l’annuncio alle 19” ha scritto un utente su Twitter condividendo lo screenshot di Simona Ventura che ha twittato “Grazie perché alle 19 ho la gym class”.

Già qualche mese fa, quando le voci di una rottura tra i due erano diventate piuttosto insistenti, Simona aveva scritto un lungo post su Instagram, parlando di tutte le difficoltà che una coppia deve affrontare durante il difficile periodo della separazione.

All’epoca, Ilary aveva risposto indirettamente attraverso un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, affermando che su questa storia “si è detto tanto, anche troppo. È stato un accanimento mediatico nei miei confronti, non dobbiamo dare spiegazioni a nessuno”.

Foto: Kikapress