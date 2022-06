Sanremo 2023, Soleil Sorge sarà la seconda co-conduttrice? La richiesta dei fan ad Amadeus

I fan di Soleil Sorge sognano in grande e immaginano la loro beniamina calcare il palco del prossimo Festival di Sanremo

Quest’anno, Amadeus ha deciso di svelare dettagli sulla prossima edizione del Festival di Sanremo con largo anticipo.

Anche se infatti mancano diversi mesi all’edizione targata 2023, il conduttore e direttore artistico ha già svelato che al suo fianco per la prima e ultima serata ci sarà Chiara Ferragni a condurre insieme a lui. Questo ha fatto sì che i riflettori sulla kermesse musicale si accendessero prima del tempo, rispetto alla solita tabella di marcia del Festival.

Soleil Sorge a Sanremo? Il desiderio dei fan

Ora che l’argomento è caldo, sui social è spuntato il nome di Soleil Sorge, ex gieffina e influencer molto amata dal pubblico, soprattutto dopo gli ultimi programmi tv ai quali ha preso parte: GF Vip (dove per mesi ha tenuto banco la tormentata storia con Alex Belli), La Pupa e Il Secchione (in cui ha presenziato in qualitò di giudice) e l’incursione di un solo giorno all’Isola dei famosi (nei panni di piratessa).

Chiaramente non c’è nessuna conferma sulla presenza di Soleil a Sanremo, ma solo tanto “rumore” e altrettanta speranza da parte di sostenitori di Soleil, che adesso sognano il palco dell’Ariston per la loro beniamina. Amadeus accoglierà la richiesta?

