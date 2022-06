Soleil Sorge e Sophie Codegoni hanno litigato? Cosa è successo tra le due e perchè non le vediamo più insieme

Soleil Sorge e Sophie Codegoni hanno litigato? I fan cominciano a sospettare qualcosa dato che non si vedono più insieme. Qual è la verità?

Soleil Sorge e Sophie Codegoni hanno litigato? Molti fan delle due ex concorrenti dell’ultimo GF Vip hanno notato qualcosa di strano sui social, facendo partire una serie di congetture ed indiscrezioni. Ma cosa sarà mai successo tra le due?

Soleil Sorge e Sophie Codegoni hanno litigato?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Subito dopo la fine del GF Vip, Soleil e Sophie parevano praticamente inseparabili. Le due passavano molto tempo insieme, condividendo spiagge e serate, scatti bollenti e l’affetto dei follower.

Da qualche tempo, però, le due non si vedono più così tanto insieme. Anche se la Codegoni aveva partecipato al lancio del brand di beachwear della Sorge, State of Soleil, quest’ultima non ha avuto alcun ruolo nel lancio del brand di gioielli di Sophie ed Alessandro Basciano, ASBC.

Le congetture dei fan sul litigio tra Sole e la Codegoni

“Tu e Sophie avete litigato?”, le ha chiesto una fan sui social (senza ottenere risposta). E c’è chi avvalora la tesi: “ma infatti, Sophie non le ha dato neanche i suoi gioielli del suo brand…boh strano“.

Qualcuno, però, è stato più attento ed è pronto a smentire tutto: “non hanno litigato, Sophie ha detto l’altro giorno in una diretta che si vedranno molto presto per il compleanno di Sole e le regalerà i suoi gioielli“. Considerando che Soleil compie gli anni il 5 luglio (e quest’anno saranno 28), ci toccherà aspettare solo un’altra settimana per scoprire la verità!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy