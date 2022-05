Richard Gere ce l’aveva durante l’intervista di Fabio Fazio: gli utenti hanno commentato così 

Richard Gere, intervistato in collegamento da Fabio Fazio, non ha rinunciato a un dettaglio che non è sfuggito agli spettatori

Durante l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio ha potuto intervistare in collegamento l’attore Richard Gere, che ha parlato della guerra in Ucraina e della sua posizione chiara contro Putin, ma non solo.

Durante l’intervista, l’attore ha sorseggiato più volte una bevanda, probabilmente una tisana, confermando così la tradizione della cosiddetta “tazza televisiva”: spesso infatti celebrities e personaggi influenti, quando sono ospiti in alcuni programmi tv (soprattutto statunitensi), usano sorseggiare qualcosa da una tazza, che sembra far parte della scenografia stessa dello studio televisivo.

Basta pensare a show come quello di Jimmy Fallon, o in quello di David Letterman, e così via. La tazza nel corso degli anni è diventato un vero e proprio elemento scenico interposto tra conduttore e ospite, che praticamente non manca mai.

Se ne sono accorti anche gli spettatori, che su Twitter hanno commentato anche la tazza di Richard Gere: “La tazza protagonista di tutti i collegamenti esteri di Che Tempo Che Fa” ha scritto un utente, “Richard Gere, 72 anni, ha fatto giardinaggio ed è in diretta con la sua tisana fresca nella sua immensa figaggine. Io lo preferisco più ora che da giovane” ha scritto un altro spettatore, “Ma quanto beve Richard Gere? Mi scappa solo a vederlo” ha ironizzato un altro utente.

