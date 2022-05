Domenica in, il gesto di Mara Venier su Luigi Strangis indispettisce i fan di Manuel Bortuzzo: cosa hanno notato

Luigi Strangis canta da Mara Venier a Domenica In e i fan di Manuel Bortuzzo non hanno potuto fare a meno di notare la diversità di trattamento...

Dopo aver trionfato vincendo la ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi, per Luigi Strangis è arrivato il tempo delle interviste, proprio per questo è stato ospite anche da Mara Venier a Domenica In.

Nel salotto Rai, la padrona di casa ci ha tenuto ad avere Luigi, in quella che è stata una brevissima ospitata, arrivata quasi sui titoli di coda della puntata di Domenica In. Mara ha parlato del successo del giovane Luigi, ha ripercorso con lui il suo viaggio nel talent e gli ha lasciato il palco per esibirsi.

I fan non hanno potuto fare a meno di notare che solo il giorno prima, Luigi era stato ospite a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. In tanti ricordando ancora che la famosa ospitata di Manuel Bortuzzo fu annullata proprio perché il nuotatore avrebbe “bruciato” la sua intervista, andando pochi giorni prima proprio ospite in altri programmi, tra cui lo stesso Verissimo.

Non è forse la stessa cosa accaduta con Luigi? Mara quindi avrebbe usato due pesi e due misure, andando “a simpatia”? È questo il sospetto dei fan di Bortuzzo, che non hanno gradito il trattamento e si sono riversati su Twitter a commentare l’accaduto, citando proprio quanto visto con Luigi a Domenica In.

A onor del vero, c’è da dire che Luigi non ha fatto alcuna intervista da Mara ma ha solo cantato, accennando appena alla sua avventura vissuta ad Amici di Maria De Filippi e usando lo spazio a sua disposizione esclusivamente per esibirsi.

Foto: Ufficio Stampa ‘Amici’