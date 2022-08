Patrizia Groppelli rinuncia al GfVip? Il gossip che circola sui social 

A pochi giorni dall'inizio del reality show, il cast dei "vipponi" che parteciperanno sembra tutt'altro che sicuro

A pochi giorni dall’inizio ufficiale della settima edizione del GF Vip, il cast del reality show sembra tutt’altro che definito.

Tra indizi, (poche) conferme e abbandoni, in rete i fan della trasmissione stanno discutendo in merito all’ennesimo colpo di scena, che riguarda una concorrente che in tanti davano ormai per certa. Si tratta di Patrizia Groppelli, che potrebbe aver rinunciato a partecipare.

Opinionista televisiva e imprenditrice, Patrizia è la compagna del giornalista Alessandro Sallusti. Si è fatta conoscere dal grande pubblico dopo aver presenziato in diversi salotti televisivi e aver sempre espresso le sue opinioni in modo piuttosto pungente.

Patrizia Groppelli non ci sarà al GF Vip 7? Il gossip sui social e il disappunto dei fan

“Patrizia Groppelli ha deciso di non partecipare al GF Vip 7. Patrizia sarebbe dovuta essere una concorrente ufficiale per Dagospia. Inoltre Alfonso ha pubblicato un indizio che si riferiva a lei. Però pare che Patrizia abbia dovuto rinunciare per causa di forza maggiore” si legge su Twitter.

“Patrizia Groppelli non sarà al GF Vip 7, non ci sono più certezze. Levate anche Pamela Prati e vedetevelo voi” ha scritto un altro utente. “Alfonso io telo dico, mi sto innervosendo, a momenti è cominciato e il cast non è ancora deciso, boh ma non dovrebbero avere le valigie pronte ormai?” ha commentato un altro utente.

“Ma perché se ne vanno via sempre i migliori e le piaghe rimangono attaccate con i denti? Alfonsoooo” ha scritto un fan sconsolato.

Foto: Kikapress