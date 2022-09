L’offerta di Totti per Ilary Blasi: le richieste dell’ex marito per firmare la consensuale. C’entra Silvia Toffanin

Con settembre arriva l'epilogo del divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti: quali sono gli accordi per una separazione consensuale?

L’estate volte al termine e presto anche il matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti affronterà l’ultimo capitolo, con la separazione ufficiale davanti alla legge.

Quali saranno gli accordi per una separazione consensuale e senza intoppi? A questa domanda ha provato a rispondere il Corriere della Sera, che ha ipotizzato che se “ilary dovesse andare a sfogarsi in tv dall’amica Silvia Toffanin, allora la consensuale diventerebbe una via non più percorribile e si andrebbe in tribunale, per la separazione giudiziale, che potrebbe durare anche tre anni”.

Infatti, sempre secondo alcune indiscrezioni, tra le richieste dell’ex calciatore ci sarebbe la volontà di mantenere un basso profilo ed evitare interviste scomode.

Inoltre, secondo il settimanale Chi, Ilary e Francesco “si impegnano a stoppare il flusso di notizie, per non fomentare altri gossip di cui proprio i figli sarebbero le prime e le più indifese vittime”.

L’offerta avanzata dai legali di Totti sarebbe già stata presentata al legale Simeone il 29 agosto, segno che la volontà della coppia è quella di chiudere tutto senza strascichi.

Foto: Kikapress