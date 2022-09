Ilary Blasi, quel dettaglio della mano che non passa inosservato: ‘perchè sono due?’

Ilary Blasi ha pubblicato un video su Tik Tok dove alcuni dettagli non sono passati inosservati

L’attenzione sulla separazione più chiacchierata degli ultimi anni continua a rimanere alta e con la fine dell’estate si attende anche il divorzio ufficiale tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

Su Tik Tok, proprio Ilary Blasi ha pubblicato una serie di foto e clip, dove si mostra a cena e poi sfoggiare una manicure perfetta.

Inevitabilmente molti utenti si sono soffermati su alcuni particolari evidenti, che sottolineano la rottura con Francesco Totti di questa estate.

Nel video infatti, che ha come sottofondo una canzone di Maluma, Ilary Blasi appare senza fede al dito, ma non solo. Sul polso si intravede un piccolo tatuaggio rosso, che ricorda due bambine: per molti è dedicato proprio alle sue due figlie.

“Senza fede ma con figli”, “Niente fede”, “il tuo messaggio è chiaro per chi vuol intendere”, “ma i figli sono tre il tatuaggio ne indica due perché?” hanno commentato alcuni utenti sui social.

Foto: Kikapress