Maneskin, il tatuaggio di Damiano nascosto: ‘Bacia questo’. Ecco dove ce l’ha

Damiano David dei Maneskin sfoggia un tatuaggio nascosto: un messaggio forte e chiaro nei confronti degli haters della band. Ecco l'invito

Il rapporto di Damiano David con i tattoo, lo sappiamo, è meraviglioso: il cantante dei Maneskin sfoggia un tatuaggio per ogni gusto e occasione, ma ce n’è uno ‘nascosto‘ che sicuramente non avevate mai visto… lo sapevate? Andiamo a scoprirlo insieme!

Damiano David dei Maneskin sfoggia un tatuaggio ‘nascosto’ che i fan non avevano sicuramente mai visto: un vero e proprio invito agli haters! Photo Credits: Kikapress

Il tatuaggio ‘nascosto’ sul lato B di Damiano dei Maneskin

Con il lancio del nuovo singolo dei Maneskin, Mamma Mia, il gruppo italiano più famoso d’Europa ha sfoggiato sui social una serie di fotografie, tra le quali spicca una di Damiano, il frontman del gruppo, che di spalle mostra un tatuaggio ‘nascosto’.

Quello che compare sul lato B (e in particolare sulla natica sinistra) del bel cantante è infatti un tattoo che riproduce una semplice scritta, ovvero Kiss This (Baciami questo in inglese, ndr). Un vero e proprio invito agli haters della band, che dopo la vittoria a Sanremo e il trionfo all’Eurovision del gruppo italiano si sono affollati un po’ ovunque sul web…

Il messaggio agli haters del cantante

Sembra una casualità, ma quel tatuaggio ‘nascosto’ di Damiano David dei Maneskin è un caro saluto diretto a chi la band non la sopporta proprio…

Nella caption della fotogallery, infatti, il gruppo ha scritto “Haters will say it’s marketing”, ovvero “gli haters diranno che è marketing”. Un messaggio rafforzato dal chitarrista Thomas Raggi, che nei commenti ha scritto “Haters gonna hate” ovvero “Gli haters odieranno”.

Inutile nasconderlo, dunque, il messaggio è arrivato forte e chiaro… D’altronde, non è che Damiano abbia particolari remore nel mostrarsi senza veli… Quella missiva prima o poi sarebbe stata comunque consegnata!

Photo Credits: Kikapress