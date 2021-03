Impazza sui social una foto che vorrebbe i Maneskin comparse in un film di Zalone. Verità o fantasia? Ecco come stanno le cose

La vittoria dei Måneskin dell’ultima edizione del Festival di Sanremo ha messo la band romana sotto una immensa lente di ingrandimento. Di loro si vuol sapere tutto e tra le tante notizie bisogna fare attenzione a ciò che è vero e ciò che non lo è. Come quella che li vorrebbe protagonisti di una scena nel film di Checco Zalone.

LEGGI ANCHE:– ‘Zitti e buoni’, Måneskin: «A Sanremo con un pezzo scomodo»

La pellicola in questione è ‘Cado dalle nubi’ film del 2009 che segna il debutto cinematografico di Zalone (al secolo Luca Medici). In una scena Checco incontra per caso alcuni ragazzi emo e scopre l’esistenza di We want you, un talent show. Ed è qui che la fantasia degli utenti social si è scatenata.

LEGGI ANCHE:– Stasera in tv, Quo Vado su Canale 5: le 5 curiosità sul film che ancora non sapevi

Secondo alcuni, i ragazzi emo in macchina di Checco sarebbero proprio la band vincitrice di Sanremo. Sebbene faccia sorridere, la somiglianza con i Maneskin è molto vaga ed infatti si tratta di una fake news.

rega checco zalone aveva previsto i maneskin. #cadodallenubi pic.twitter.com/mSLnQC2ITq — quann stev la in honduras (@Giadina1927_) June 16, 2020

Complimenti ai #Maneskin che hanno fatto carriera, dopo aver preso gli schiaffi in faccia da Checco Zalone ad I Want You, vincono #Sanremo2021 . 😂 pic.twitter.com/TujoBdl5Xa — Francesco (@francesco16_) March 7, 2021

Chissà se ai Måneskin piacerebbe far parte di un film di Zalone; certo è che la loro storia si presterebbe perfettamente ad essere raccontata sul grande schermo. Dall’esibirsi per le strade del centro di Roma al conquistare il palco del Teatro Ariston, il percorso di Damiano e soci ci ricorda che con passione perseveranza e tenacia i sogni si possono realizzare.

Crediti foto@Kikapress

LEGGI ANCHE:– Måneskin: «Non vogliamo essere di passaggio, puntiamo a fare qualcosa di significativo»