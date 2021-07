Laura Chiatti e Marco Bocci in crisi? Il gesto di lui su Instagram che allarma i fan della coppia

C’è aria di crisi tra Laura Chiatti e Marco Bocci: sui social compaiono alcuni campanelli d’allarme che sembrano essere l’antipasto di qualcosa di più grosso

C’è aria di crisi tra Laura Chiatti e Marco Bocci. I due, sposati dal 2014, starebbero vivendo un momento delicato che non è affatto sfuggito ai fan, che sui social hanno colto una serie di inequivocabili indizi sulla loro crisi.

Laura Chiatti e Marco Bocci: c’è aria di crisi?

Andiamo con ordine. La coppia formata da Laura Chiatti e Marco Bocci sembra essere totalmente in crisi, almeno stando ai segnali che arrivano dal web…

A fare qualche esempio completo è Amedeo Venza, che nelle sue Instagram Stories ha rilanciato e indicazioni e gli avvertimenti dei vari follower…

Il primo indicatore è l’unfollow: Marco Bocci non segue più Laura Chiatti su Instagram. Un campanello d’allarme preoccupante, che sembra essere soltanto l’antipasto a qualcosa di più grosso…

Ci sarebbe di mezzo una collega di Bocci

Secondo Amedeo Venza, potrebbe esserci di mezzo una collega di Marco che – stando almeno alle sue fonti – nei mesi scorsi sarebbe stata molto attiva sul profilo di Bocci, commentando e lasciando like su tutti i post di lui. Questi segnali, ora, sarebbero scomparsi. Like e commenti rimossi in attesa che si ricomponga la crisi?

Non lo sappiamo e, in realtà, non sappiamo nemmeno chi sia questa famosa attrice. Il nome per ora resta segreto, ma Amedeo Venza rivela che verrà fuori presto… Noi siamo qui ad aspettare!

Nel frattempo, però, pare proprio che il terzo segnale di crisi arrivi proprio da Laura Chiatti: l’attrice avrebbe eliminato dal suo profilo l’ultima foto più recente che la ritraeva accanto a Marco Bocci… Tre indizi fanno una prova?

